Successo per il Campo lavoro. Raccolti già più di 170mila euro

Numeri da record per la 45esima edizione del Campo Lavoro missionario. Per il bilancio finale ci vorrà ancora tempo, ma il solo incasso dai mercatini nei mercatini allestiti nei sei campi della Diocesi è stato di ben 172.493 euro. Si tratta di un grande risultato (frutto di un primo bilancio ancora parziale) che segna una crescita di 13.727 euro rispetto al 2024 (158.766 euro) e addirittura di 50.925 euro rispetto al 2023 (121.568 euro). A guidare la classifica degli incassi il campo di Rimini Celle, con 59.311 euro raccolti, in aumento rispetto ai 56.570 dell’anno scorso. Seguono Riccione con 38.204 euro (erano 33.878 un anno fa), Santarcangelo con 33.986 euro (31.048), Rimini Cristo Re con 22.455 euro (20.093), poi Verucchio con 10.655 euro (9.840) e Bellaria con 7.882 euro (7.337). I dati, per ora, riguardano solo le banconote: il conteggio delle monete e soprattutto l’incasso della grande lotteria e la vendita di rottami e stracci faranno ulteriormente salire il bilancio finale. Il vero motore dell’iniziativa sono stati ancora una volta i migliaia di volontari che con spirito di servizio e dedizione hanno dato vita, sabato e domenica, a due giorni di straordinaria partecipazione collettiva con il coinvolgimento di tante persone. Come sempre, si è venduto di tutto: abbigliamento e libri, elettrodomestici, giocattoli, oggetti per la casa, biciclette. Oggetti usati, ma ancora utili, che grazie alla generosità della gente si sono trasformati in risorse preziose per le missioni. L’edizione di quest’anno ha visto anche la partecipazione delle istituzioni. Il vescovo Nicolò Anselmi ha celebrato messa al campo di Rimini, a cui era presente il sindaco Jamil Sadegholvaad, a conferma della centralità che il Campo lavoro missionario ha assunto nella vita sociale e spirituale del territorio. "Un grande grazie a tutte le persone di buona volontà che hanno fatto sì che questa edizione sia riuscita così bene e, naturalmente, anche a tutte le aziende che con le loro forniture hanno reso possibile questo risultato – commenta il presidente dell’associazione del Campo lavoro missionario Gabriele Valentini –. Un grazie speciale va anche ai tanti giovani presenti in ogni campo che rappresentano il nostro futuro".