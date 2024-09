"Sui decreti delegati in Consiglio grande e generale è stato fatto un vero e proprio pastrocchio"

"Sui decreti la maggioranza ha fatto un grande pastrocchio". A mettere sotto la lente i primi mesi di vita del nuovo governo è Repubblica Futura. "Si nota – dice il capogruppo Nicola Renzi – come sia cambiato l’atteggiamento nei nostri confronti, di maggiore rispetto. Ma a non essere cambiate, però, sono le dinamiche, addirittura peggiorate rispetto alla passata legislatura. Con la maggioranza che stenta a partire e che ha già dimostrato l’assenza di dialogo con le forze di opposizione in merito alle presidenze delle Commissioni consiliari permanenti e di garanzia. Molti decreti da ratificare sono stati rinviati alle prossime sessioni, perché la ‘bulimia di cariche’ impone altre priorità". Per Antonella Mularoni la ratifica dei decreti delegati "è stata la cartina di tornasole di una disastrosa organizzazione dei lavori da parte del Congresso di Stato – sottolinea – che non ha rispettato i tempi concordati a inizio mese con le forze di opposizione per consentire una produttiva discussione in aula dei numerosi decreti in attesa di ratifica dalla scorsa legislatura e che ancora in apertura di comma lunedì mattina ha annunciato l’emissione di ulteriori decreti delegati in sostituzione dei decreti destinati alla decadenza". Solo grazie "al prezioso lavoro svolto dall’Ufficio segreteria istituzionale è stato possibile evitare il completo disastro. In questo modo è difficile fare opposizione con serietà e soprattutto apportare un contributo utile".