"Sui passaggi a livello tutto tace"

"Il treno non passa da Bellaria, e non può farlo solo per Bellaria". Così Cristina Belletti, segretaria del Partito democratico cittadino, interviene sulla proposta dell’onorevole Rosaria Tassinari (Forza Italia) di far fermare a Bellaria i convogli della tratta internazionale Rimini–Monaco di Baviera. Per Belletti, si tratta di un tema che va affrontato con equilibrio e visione d’insieme. "Non è possibile chiedere che un treno internazionale cambi percorso per una singola fermata. Le valutazioni devono essere fatte insieme, con la Regione e con le altre amministrazioni". La segretaria dem richiama l’attenzione su ciò che già funziona. "Quest’estate, grazie a un progetto della Regione, tanti giovani da Milano e Brescia sono arrivati in Riviera direttamente in treno, senza cambi. Queste strategie funzionano davvero". E rilancia: "Se vogliamo far arrivare più persone in treno, pensiamo a incentivi veri: ad esempio, non far pagare la tassa di soggiorno a chi sceglie la ferrovia. Sarebbe un segnale di coerenza e di responsabilità". Per Belletti, la mobilità va pensata nel suo complesso. "Chi arriva a Bellaria deve potersi muovere, non restare ‘parcheggiato’ in albergo. Servono biciclette elettriche, navette, collegamenti comodi. Abbiamo due grandi parcheggi pubblici: perché non sfruttarli meglio?". Il discorso si sposta poi sulle infrastrutture, con un riferimento diretto ai passaggi a livello. "Sono decenni che c’è questo problema – sottolinea –. A Bellaria i passaggi di via Pascoli, via Giorgetti e della Cagnona dividono la città in due. Si era parlato di un sopraelevato, poi di un interramento, ma non sappiamo più a che punto siamo". Nel 2022 la Regione, insieme a Rfi e ai Comuni interessati, aveva inserito la soppressione di due passaggi a livello belligeani tra le priorità, ma i lavori risultano fermi per mancanza di fondi. "A Igea intanto si procede con la strada di Gronda, concepita anche in funzione dei futuri interventi ferroviari. Ma non abbiamo nessuna notizia sui passaggi a livello del territorio". Belletti ribadisce che "la città ha diritto di essere informata".

Aldo Di Tommaso