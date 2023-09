Sui portali è già iniziata la caccia al personale per la prossima estate

E’ finita la stagione e si cerca il personale per la prossima estate. Proprio così, sul portale di Federalberghi, cercolavoroinhotel.it, ci sono decine di strutture alberghiere, la maggioranza delle quali riccionesi, che hanno lanciato annunci negli ultimi giorni alla ricerca di personale. C’è chi cerca per l’autunno, in vista di una stagione che si sta allungando dopo avere salutato parte dello staff estivo nelle settimane scorse. E c’è chi non vuole perdere tempo con contrattazioni al centesimo ed è pronto a offrire un contratto a tempo indeterminato a un apprendista che verrà formato in albergo. Offerte di questo tipo in passato non era pensabile trovarle nemmeno nei sogni dei dipendenti. Oggi, con la cronica difficoltà nel reperire personale le strutture con quattro stelle o tre stelle ma capaci di lavorare ben oltre la stagione estiva si muovono con molto anticipo.

Lo staff lo si costruisce oggi: "Cercasi per stagione estiva 2024 + aperture extra invernali 2023 addetta alle colazioni con esperienza minima di 2 anni Candidata preferibilmente donna Non si offre alloggio". Ed anche "la struttura non offre alloggio - recita un altro annuncio -. Per servizio colazioni. Referenze, del posto. Disponibilità a partire da Fiere di ottobrenovembrecapodannoSigep, Aperture primavera 2024 e stagione+inverno 2024. Si richiede massima serietà, attitudine a stare in pubblico, esperienza sistemazione buffet e gestione sala...". Le maggiori richieste ci sono per la sala e per la cucina. Molti degli annunci sono stati inseriti a ridosso del 10 settembre, mentre centinaia id hotel chiudevano.