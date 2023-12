Sui redditi il governo tira dritto, i sindacati:: "Siamo costretti a scendere in piazza"

"È una vera provocazione la proposta del Segretario Finanze di usare i maggiori introiti fiscali a carico esclusivamente dei lavoratori dipendenti, compresi i frontalieri, e dei pensionati, per finanziare gli interventi contro la povertà". Ribadiscono le proprie ragioni e confermano lo sciopero generale in programma per tutta la giornata di oggi le tre organizzazioni sindacali del Titano, Csdl, Cdls e Usl. I sindacati ribadiscono come la richiesta di confronto sulla politica dei redditi dal febbraio scorso sia rimasta lettera morta, così come non c’è stato, fino a pochi giorni fa, alcun riscontro alle proposte sindacali inviate il 20 ottobre. "I lavoratori ed i pensionati non hanno ricevuto il rispetto che meritano, e questo è inaccettabile". Il programma dello sciopero prevede a partire dalle 8.30 il raduno dei manifestanti in Piazza delle Nazioni Unite (all’inizio inizio via Giacomini, sopra il parcheggio coperto). Quindi alle 9.30 è prevista la partenza del corteo, che attraverserà alcune vie del centro storico fino ad arrivare in Piazza della Libertà, in concomitanza con i lavori del Consiglio grande e generale. Alle 10.15 inizieranno sul Pianello gli interventi dei segretari generali di Csdl, Cdls, Usl, e dei manifestanti che dal palco vorranno dire la loro. La manifestazione in Piazza della Libertà proseguirà per tutta la giornata. Scioperò che coinvolgerà tutti i lavoratori di San Marino che vorranno partecipare. Ma è chiaro che qualche possibile disservizio dovrà essere messo in conto. L’Istituto per la sicurezza sociale fa sapere che all’ospedale di Stato saranno garantiti tutti i servizi essenziali e urgenti. "Anche la maggioranza dei servizi e prestazioni non urgenti – specificano dall’Istituto sammarinese – comprese alcune attività programmate, anche dei servizi amministrativi, saranno regolarmente fruibili. Potranno tuttavia verificarsi alcuni rinvii o ritardi in alcune delle attività che non risultano tra quelle essenziali".

Le farmacie effettueranno orario regolare e comunque, dicono ancora dall’Iss, saranno garantite l’apertura 24 ore su 24 della farmacia di Cailungo all’interno dell’ospedale e dell’Unità farmaci antiblastici per i cicli di chemioterapia.