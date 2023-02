Sui social esplode la rabbia dei bolognesi: "Fate schifo"

Era un match caldissimo. Fortitudo e Rinascita quasi agganciate in classifica. Un Flaminio pieno come un uovo, con 3.118 biglietti venduti. Per i giocatori della Effe la vittoria strappata al Rimini, dopo una partita al cardiopalma in un palazzetto dello sport trasformato in una bolgia dantesca, era tutto fuorché scontata. Peccato solo che i festeggiamenti siano stati smorzati dall’amara sorpresa riservata ai giocatori al loro rientro negli spogliatoi. Poco importa che, a conti fatti, i portafogli svuotati siato stati ‘solamente’ due e il bottino dei ladri tutto sommato abbastanza magro. La rabbia ha contagiato un po’ tutti, inclusa la dirigenza, gli accompagnatori e i membri dello staff. Tornati a Bologna, alcuni cestisti della Fortitudo – ancora arrabbiati per l’episodio – hanno affidato il loro malumore ai social network. Un’indignazione diventata subito virale, non solo tra i sostenitori de l’Aquila.

"C’è gente che nel 2023 entra e ruba negli spogliatoi. Io boh..." ha scritto su Instagram l’ala biancoblu, Nazzareno Italiano, autore di dieci punti nella gara contro la Rinascita. Il compagno di squadra Valerio Cucci non è andato tanto per il sottile. "2023: ancora a rubare negli spogliatoi. Che schifo che fate" Sul web i commenti si sprecano. E c’è anche chi ha puntato il dito sul tema della orveglianza al PalaFlaminio. Furti a parte, quella andata in scena domenica scorsa è stata una vera e propria festa dello sport. Pubblico delle grande occasioni e un tifo contagioso sugli spalti, dove non mancavano gli ospiti vip. Davanti ai tifosi che non hanno mai smesso di incitarli, i ragazzi del coach Mattia Ferrari, costretto a schierare un quintetto di emergenza a causa dell’indisponibilità di alcune pedine fondamentali. I riminesi ci hanno creduto fino all’ultimo, ma alla fine si sono dovuti arrendere alla Fortitudo.