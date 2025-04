Suicidio e violenza, convegno in ateneo

Quali sono le principali criticità affrontate dalle forze dell’ordine quando emergono casi di violenza fra due ex partner, uno dei quali vive sul Titano e l’altro in Italia? La domanda verrà affrontata durante il convegno ‘Suicidio e violenza-intersezioni cliniche, criminologiche e giuridiche’, organizzato dall’Università di San Marino in collaborazione con l’Osservatorio Violenza e Suicidio, in programma oggi nella sede universitaria di via Salita alla Rocca. Curata nell’ambito del Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’ateneo sammarinese, l’iniziativa vedrà la partecipazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il sostituto procuratore del Tribunale del capoluogo romagnolo, Luca Stefano, il presidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio e la sua responsabile per l’Emilia-Romagna, Stefano Callipo e Chiara Baiocchi.