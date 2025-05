Suite da trasformare in alloggi. C’è lo stop del Consiglio di Stato

Trasformare un hotel in appartamenti da vendere. Il Consiglio di Stato stoppa le intenzioni del White Suite. I giudici di Palazzo Spada hanno accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Comune di Riccione relativa alla precedente sentenza del Tar. Uno dei nodi principali del futuro delle piccole strutture ricettive resta ancora da scrivere. Il Consiglio di Stato è stato lapidario nell’ordinanza nel sottolineare che l’istanza cautelare del Comune viene accolta "ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito". Tutto rimane in sospeso fino alla sentenza di merito per capire se il White Suite potrà o meno trasformarsi in appartamenti. Non un dettaglio perché un’apertura in questo senso potrebbe spingere decine di proprietari a chiedere la trasformazione delle proprie strutture ormai fuori mercato per limitati spazi e di conseguenza redditività. Era stata proprio questa la leva utilizzata dai legali della Bros Investments, la società che pochi anni fa ha acquistato il White Suite in viale Corridoni, dopo che la richiesta di trasformazione della destinazione d’uso dell’immobile era stata bocciata nel 2023 dal Comune. La società era ricorsa al Tar rivendicando la antieconomicità della struttura come condizione fondamentale alla base della richiesta di farla diventare appartamenti. Ed aveva vinto.

Il regolamento comunale in materia di edilizia consente il cambio di destinazione d’uso dei vecchi e piccoli hotel denominati marginali. Ma ci sono zone della città in cui il Rue pone ancor oggi il veto assoluto. Una di queste è il centro, e il White Suite si colloca proprio qui, a due passi da viale Ceccarini. Tuttavia secondo i giudici del Tar bisogna tenere in considerazione il fatto che "la necessità che la rimozione del vincolo di destinazione alberghiero debba in ogni caso essere consentita a determinate condizioni, quali l’accertata antieconomicità nella gestione, senza che possano invece introdursi divieti assoluti che si tradurrebbero in un vincolo inderogabile a tempo indeterminat. Questo trova la propria ragion d’essere anche nei principi costituzionali in materia di proprietà privata e libertà di iniziativa economica".

Ora si attende la sentenza definitiva, ed anche i tempi divengono importanti. Il Consiglio di Stato intende accorciare i tempi, come scritto nell’ordinanza cautelare. Nel frattempo in municipio stanno rivedendo i regolamenti per modificarli in futuro, come annunciato dall’assessore all’Urbanistica Cristian Andruccioli. Le tempistiche divengono importanti perché un eventuale accoglimento dell’istanza della società titolare del White Suite potrebbe aprire la strada a ricorsi a catena prima dell’approvazione delle nuove norme in materia edilizia. Per il momento, fino al pronunciamento della sentenza, il diniego del Comune alla richiesta della Bros Investments srl resta valido.

Andrea Oliva