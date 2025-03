Sul campo da calcio vince la gentilezza

Educare al rispetto e alla parità di genere fin da piccoli attraverso lo sport e il divertimento. Con questo obiettivo domenica la Riccione Calcio 1926 e la Femminile Riccione hanno messo in campo la singolare iniziativa ‘Petali di gentilezza’, inserita nella settimana che dà seguito alle celebrazioni dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Protagonisti i bambini più piccoli dell’attività base della scuola calcio dei biancoazzurri e i loro coetanei. Nello specifico i piccoli cavalieri si sono distinti per un piccolo, ma prezioso gesto, donando un fiore alle bambine al termine delle mini partite giocate nello stadio comunale Nicoletti. Non è stato difficile per gli allenatori-educatori spiegare ai piccoli calciatori come lo sport, in particolare il calcio sia un terreno di confronto fatto di lealtà e rispetto reciproco, temi portate avanti da entrambe le società, in particolare per la Riccione Calcio 1926 che con questa iniziativa ha aggiunto un altro tassello al progetto di affiliazione ‘Generazione S’ del Sassuolo Calcio.