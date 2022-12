"Sul debito 40 milioni di interessi Sarà un altro salasso per lo Stato"

"Più del 10% del bilancio dello Stato se ne va in interessi sul debito, e questa è una cosa a mio giudizio drammatica". Non ci gira attorno il segretario generale della Csdl, Enzo Merlini nell’ultima appuntamento dell’anno di ‘Csdl Informa’, a cui ha partecipato anche il segretario confederale William Santi, con il consueto coordinamento di Giuliano Tamagnini. "Nel 2022 – calcolano dal sindacato – San Marino ha speso 31 milioni di euro in interessi sul debito pubblico, mentre la previsione è di 40 milioni per il prossimo anno". Un debito maldigerito dal sindacato. "Poi ci sentiamo dire – sottolinea Merlini – che il debito estero è stata una operazione di marketing straordinaria, ma mi pare che sia anche estremamente costosa. Se la previsione per il 2023 è di 40 milioni di interessi, vuol dire che hanno già messo in conto un aumento dei tassi, e che quindi difficilmente si riuscirà a rifinanziarlo con i valori attuali, già più elevati rispetto ad altri Paesi. Non è una notizia che può consentirci di stare tranquilli, tutt’altro".

Il segretario generale della Csdl ha anche affrontato la situazione dei correntisti Cis: tra le somme bloccate, vi sono anche quelle relative a fallimenti aziendali. "Siamo a conoscenza di un caso relativo ad un’azienda fallita – riferiscono dal sindacato sammarinese – la quale aveva dei beni tra cui un’immobile, che il curatore fallimentare ha venduto, depositandone il ricavato in banca Cis. Si tratta di una cifra complessivamente rilevante, che però deve essere distribuita ad una molteplicità di creditori, e in primo luogo agli ex dipendenti", che a suo tempo non avevano percepito le loro retribuzioni.

"Siamo d’accordo – puntualizza Merlini – con il governo, quando sostiene che non ci possiamo permettere di fare nuovo debito estero per liquidare i correntisti di Cis, ma occorre individuare le situazioni di reale necessità. In questo senso siamo disponibili a valutare quali possono essere dei criteri oggettivi, senza che si verifichino situazioni di favore per qualcuno, con l’obiettivo di predeterminare un importo annuale da smobilizzare e distribuire. Non è possibile che i soldi di chi ha lavorato per guadagnarseli vengano corrisposti non prima del 2032". Cosa che i correntisti, che si sono riuniti in un comitato, hanno sottolineato a più riprese. "Lo chiediamo a tutti i cittadini della Repubblica di San Marino cosa farebbero se da un giorno all’altro – scrivono – si vedessero congelare il lavoro di tutta una vita fino al 2032, al 2037, al 2042. Oggi è capitato a noi, domani potrebbe capitare a loro".