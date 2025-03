Sul lungomare i dj del Paradiso

Shopping, cibo e musica: il 5 e 6 aprile Marina centro accende le luci e alza il volume con il Beat fest. I motori si scaldano il 6 aprile dalle 19 all’una di notte con una maratona musicale al caffè Pascucci curata da Satellite Musiclub, con l’esibizione della tribute band dei Foo Fighters, Monkey Fighters. Alle 22.30 sarà il momento dell’animazione dei dj Capoz e Accio con sonorità pop, rock ed elettro. Davanti all’hotel Villa Rosa ci sarà spazio per un pezzo della storia della musica riminese, con la reunion degli storici dj del Paradiso. Il giorno dopo si inizierà a festeggiare dalle 10 sempre davanti al caffè Pascucci con la musica del chiringuito Pura Vida, mentre in piazzale Kennedy saranno Tony Lovely e Luca Leurini a far ballare tutti. "Beat Fest è il segno della vitalità delle attività della nostra zona - spiega il sindaco - Dimostrazione di come nascano idee e progetti in grado di valorizzare le nostre eccellenze".