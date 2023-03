Sul lungomare si cambia Via le transenne, ecco i varchi elettronici

Basta con le transenne sul lungomare di Misano per impedire il passaggio dei veicoli. L’amministrazione comunale si è votata al digitale investendo in varchi elettronici. Come tutti gli anni in estate la zona mare diventa a traffico limitato per consentire ai turisti di vivere il lungomare senza auto e vicoli. Accadrà anche quest’anno, ma in municipio hanno voluto imprimere un profondo cambiamento inserendo i varchi elettronici. In tutto saranno otto e saranno attivi fin dalla fine di maggio, quando entrerà in funzione la Ztl, per arrivare infine al 17 settembre, quando la stagione classica starà terminando. Gli otto varchi saranno attivati tra il centro di Misano e Misano Brasile. "I nuovi impianti sostituiranno la segnaletica e le transenne utilizzate in passato, andando a regolamentare con un messaggio chiaro e visibile le zone a traffico limitato" precisano dal municipio spiegando anche come funzioneranno.

"I varchi, che saranno installati nelle prossime settimane, sono 8 e si compongono di una segnaletica con pannello di messaggeria variabile, gestito attraverso un applicativo software dalla Polizia locale". Ciò significa che in questa fase i pannelli offriranno informazioni all’utenza chiarendo quando il varco è attivo e il transito vietato. Ma il progetto dell’amministrazione non si ferma a questo. "L’infrastruttura è predisposta per la futura installazione di telecamere". Ciò significa che in futuro chi entrerà nei varchi sarà ‘filmato’, dunque non sono ammessi errori, pena la sanzione. Per il momento i permessi Ztl potranno essere richiesti, come al solito, alla Polizia locale.