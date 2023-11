Sul monte Ercole tra incontri e tour

Gambe in spalla, Sant’Agata Feltria organizza incontri ed escursioni per puntare sull’ambiente e valorizzare Monte Ercole e Monte San Silvestro. Grazie a un finanziamento regionale, il Comune ha rivitalizzato i siti con percorsi illustrati da pannelli e adesso mette in campo un ciclo di iniziative formative e di sensibilizzazione. Il primo appuntamento già domani, dalle 9 alle 13, con l’incontro aperto a tutti i cittadini: ritrovo alla sala delle Scudere, da qui si partirà per l’escursione a Monte Ercole e Monte San Silvestro. Giovedì 23 è previsto invece il corso di formazione per guide ambientali escursionistiche. Il ciclo di appuntamenti chiuderà lunedì 27 con l’educational tour pensato appositamente per enti commerciali e turistici del territorio. Alla fine di ogni escursione sarà offerto un piccolo rinfresco. Per motivi di sicurezza, è consentita la partecipazione a 30 persone al massimo per ciascuna escursione e per questa ragione è richiesta la prenotazione.

m.c.