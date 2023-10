Sul palco ’Cent’anni di lavoro’

Gran finale oggi per il festival ’Le città visibili’. Sarà lo spettacolo Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi a far calare il sipario sull’undicesima edizione della rassegna di musica e teatro a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei. Lo spettacolo andrà in scena in un luogo speciale (e inedito per il festival): le Officine grandi riparazioni di Rimini. La regia è affidata a Michele Di Giacomo, in scena insieme a Tamara Balducci (nella foto), Lorenzo Carpinelli e ai ragazzi delle classi 4L e 5S dell’istituto ’Gobetti’ di Morciano. L’evento, che ha il sostegno della Cgil di Rimini, prenderà il via alle 10.

Parlare di lavoro oggi "significa ripercorrere una sterminata prateria fatta di contratti frammentati e ritmi inauditi – anticipano gli autori dello spettacolo – E significa imbattersi in subdole forme di persuasione e auto-persuasione volte ad aumentare la produttività, la frenesia e le ore dedicate da ciascuno al lavoro, a farci dimenticare che si lavora per vivere e non si vive per lavorare". Lo spettacolo porta in scena tre performer ’stacanovisti’, che a loro volta interpretano tutti i personaggi e si fanno narratori, per accompagnare il pubblico in una storia avvincente fatta di scoperte, scioperi, lotte, conquiste e batoste. Di treni presi e di treni persi. Scandisce lo spettacolo il fischio del vapore, tributo alle Officine grandi riparazioni dove da cent’anni si riparano i treni.

r.c.