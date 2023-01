Sul palco del Satellite arriva Pierpaolo Capovilla

Siamo entrati nel 2023 e ci sono già tutti i buoni propositi per vivere serate di divertimento assoluto con musica dal vivo e dj set, al Satellite Musiclub di Rimini. Il ricco calendario di eventi, partito qualche mese fa, ha visto artisti rock e underground calcare il palco del club di viale Regina Margherita a Rimini.

Questo sabato, dalle ore 22, nel club arriverà Pierpaolo Capovilla (ex Teatro Degli Orrori) che dopo un’esperienza da solista, torna sulla scena musicale alternativa con i Cattivi Maestri: Egle Sommacal (Massimo Volume) alle chitarre, Fabrizio Baioni (Drunken Butterfly, Leda) alla batteria e Federico Aggio (Lucertulas) al basso, per far progredire il corposo materiale da lui ideato, nel corso di anni di riflessioni.

Un nuovo progetto musicale, una rock band nuova di zecca. Un suono senza compromessi. Una narrazione. Tutto questo concentrato in alcune ore di grande musica all’interno del vasto programma che il Stellite Musiclub di Rimini sta portando avanti. E sabato, dopo il concerto, sarà previsto anche dj set su due piste, fino a tarda notte, con Capoz, Accio e FullNelson.