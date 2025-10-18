Sul palco del teatro Astra brillano le storie di donne: "Stagione rivoluzionaria"

"È il momento di fare la rivoluzione" per Sergio Canneto, direttore artistico del Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina. Questa nuova stagione teatrale, quarta a cura dell’associazione ’Approdi’, con 7 spettacoli di prosa e 3 appuntamenti dedicate alle famiglie, punta a una "rivoluzione di pensiero su temi attuali e importanti". Lo farà "partendo dalle donne, che sono le uniche oggi ad avere le risposte". Si parte venerdì 24 ottobre (sipario alle 21), con due grandi personaggi della musica: la cantante Paola Turci e il critico Gino Castaldo: con La rivoluzione delle donne, celebreranno le donne che hanno segnato la storia della musica italiana, da Mina a Patty Pravo. Il 22 novembre di nuovo protagoniste le donne con Carlotta Vagnoli, che con Una stanza tutta per noi parlerà del coraggio nella lotta ai diritti e nelle sfide al potere. Il punto di vista femminile sarà centrale anche in Secondo Lei, narrazione sull’amore e sulle dinamiche relazionali, portata sul palco da Caterina Guzzanti e Federico Vigorito, in scena venerdì 12 dicembre. L’anno nuovo, invece, si aprirà con 6° (Sei Gradi), serata all’insegna della comicità di Giobbe Covatta: venerdì 16 gennaio l’attore affronterà, con la sua ironia e un pizzico di satira, il tema dei cambiamenti climatici (di cui si occupa da anni). Si prosegue sabato 21 febbraio con quello che sarà "il cuore di questa stagione", l’incontro con lo psicoterapeuta Matteo Lancini che, con lo spettacolo Come stare in relazione con gli adolescenti, esplorerà le modalità con cui i giovani di oggi costruiscono le relazioni. Sarà "uno spettacolo enorme e coraggioso" Mephisto – Romanzo di una carriera, con Woody Neri, Giuliana Vigogna, Anahi Traversi e Federico Fiocchetti, in scena 9 marzo: basato sul romanzo di Klaus Mann, condurrà il pubblico in una riflessione sull’ambizione personale intrecciata alle derive del potere. Concluderà la stagione di prosa, venerdì 17 aprile, Lapocalisse di e con Valerio Aprea, un monologo comico sui cambiamenti, in uno scenario catastrofico.

Non mancheranno, come detto, gli spettacoli dedicati ai più piccoli: Pindarico di Circo Improvviso il 23 novembre, Controvento di Michele Cafaggi il 18 gennaio e La battaglia di Emma, della compagnia Mattioli, il 15 marzo. "Il teatro ha progressivamente riaffermato la sua centralità nella vita culturale di Bellaria Igea-Marina – dice il sindaco Filippo Giorgetti – e questa ’stagione rivoluzionaria’ vuole confermarlo una volta in più".

Anna Bellocchi