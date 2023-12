Sul palco gli allievi delle scuole di danza

Cento giovanissimi danzatori, allievi delle scuole di danza di Rimini, stasera sul prestigioso palco del Teatro Galli, già sold out, dove si esibiranno in un’interpretazione originale che prende spunto da un grande classico del balletto, Lo Schiaccianoci. L’opera s’intitola Il sogno di Clara, creazione originale e moderna ispirata al celebre racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann per la regia di Arturo Cannistrà, già primo ballerino e solista del Maggio musicale fiorentino e della Compagnia Aterballetto. Stasera alle 21 dunque grandi emozioni e spettacolo, che rappresenta una significativa ‘prima volta’ per il teatro riminese: oltre ad essere l’occasione di vedere insieme tanti giovani talenti come già successo con il Galà della danza del 2021, Il sogno di Clara rappresenta la prima operazione di co-progettazione artistica che coinvolge dieci scuole della città. Nato da un’idea della direzione del Teatro Galli con l’associazione Rimini a Passi di danza, realtà che raggruppa alcune delle principali realtà cittadine, il progetto è promosso con l’intento di valorizzare i ragazzi attraverso un fitto programma di masterclass e prove coordinate dai docenti e dallo stesso Cannistrà.