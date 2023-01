"Sul palco racconto di Una ragazza come io"

Amata dal grande pubblico, Chiara Francini, stasera alle 21, riaccende i riflettori del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina. In scena il suo ultimo lavoro teatrale, Una Ragazza come io, del quale è autrice insieme a Nicola Borghesi. Il monologo, che mescola comicità e intrattenimento tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, si presenta come un piccolo gran varietà, con musica ed effetti speciali. Amata dal pubblico teatrale, ma anche cinematografico e televisivo, con questo one woman show l’attrice ripercorre la sua vita che comincia nella pace del liquido amniotico e si chiude con la visione di una possibile maternità. Una vita che si dipana tra case popolari, genitori sempre al lavoro, nonni affettuosi, un mondo di cortili. La Francini annuncia intanto la ripresa della tournée di Coppia aperta quasi spalancata e l’uscita, entro l’estate, del suo ultimo romanzo.

Di cosa parla questo nuovo spettacolo autobiografico?

"Una ragazza come io è il racconto non professionale, ma umano della mia vita. La cosa rivoluzionaria è che lo faccio con verità, quindi questo tocca profondamente il pubblico, che si sente rappresentato per cui partecipa allo spettacolo in modo vivissimo. Il portare in scena la mia storia umana è un atto coraggioso, un po’ incosciente, ma bellissimo".

Cosa l’ha portata a ripercorre la sua vita con questo monologo?

"Mi ha spinto quello che sta alla base della scrittura di un libro, ovvero la possibilità che gli spettatori condividano quanto viene raccontato in un libro o su un palcoscenico, perché non c’è niente di più profondamente umano e rassicurante della condivisione".

Quali sono le principali tappe di questo viaggio teatrale?

"Partono dal momento in cui sono nell’utero della mia mamma, quindi l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta che corrobora quelle che erano le speranze della mia infanzia".

Cosa significa per lei essere una donna oggi: quali vantaggi e quali svantaggi?

"Essere donna oggi, come dovrebbe accadere per tutti gli esseri umani e per le donne ancora di più, significa essere consapevoli dei propri talenti e parimenti dei propri limiti, perché lì in mezzo c’è la nostra possibilità di successo e di felicità".

Cos’altro sta portando in scena e cosa prepara per il grande pubblico?

"Dal 19 gennaio terzo anno riprendo la tournée di Coppia aperta quasi spalancata, celeberrimo testo di Dario Fo e Franca Rame, che da tre anni registra il tutto esaurito, quindi io e Alessandro Federico ricominceremo a portare in scena questo spettacolo. Sto poi scrivendo il mio quinto romanzo, che dovrebbe uscire per l’estate e girerò un film per Amazon in aprile".

Andrà avanti con una scomoda eredità?

"Non so se andrà avanti, però visto il successo, risentiremo parlare di queste avventure".

Nives Concolino