Sul palco sale la solidarietà

Un ritorno sulle scene all’insegna della solidarietà. La compagnia dialettale "Mej ch’ne gnint" è tornata sul palco a sostegno de ’La prima coccola’, l’associazione al fianco dei bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale di Rimini. Una serata di beneficenza, lo scorso 3 febbraio, che ha visto raccogliere 1.350 euro, interamente donati a La prima coccola. Giovedì pomeriggio è stato consegnato in reparto il maxi assegno, alla presenza anche dei volontari dell’associazione e di alcuni attori. La compagnia ha presentato al pubblico, al teatro Edimar di Viserba, il nuovo spettacolo "Per non dimenticare. Dop e sol e vin la luna", tre atti brillanti di Giuseppe Ciavatta, tra risate e riflessioni. Questo debutto segna un ritorno sulle scene per la compagnia dialettale di Bellariva, fondata nel 1996 e che vanta una quindicina di interpreti, infatti la loro ultima rappresentazione risale a febbraio 2020, quando la pandemia ha fermato tutto. In questi anni di interruzione, però, gli attori e le attrici non hanno mai perso la loro passione per il teatro e la volontà di sostenere, come ormai da molti anni, una importante realtà che supporta neonati e famiglie.

Lina Colasanto