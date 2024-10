Sul piatto due milioni per stadio e palasport

Un ‘trofeo’ da quasi due milioni di euro di finanziamenti per ristrutturare due dei più grossi impianti sportivi di Bellaria Igea Marina: lo stadio Nanni e il palazzetto dello sport di Bordonchio. Se da una parte, il progetto da quasi un milione di euro per la riqualificazione dello stadio comunale, va avanti con la scelta delle imprese, pronte a partire con il cantiere, dall’altra al palasport sono in programma entro qualche settimana i lavori al primo stralcio di riqualificazione. Per il ‘Nanni’ l’iter procede, anche se un po’ a rilento: manca l’ok alla convenzione del Dipartimento dello sport ma sono già state aperte le buste per l’aggiudicazione della ditta incaricata a rifare spogliatoi, illuminazione a led, e tutto il manto erboso sintetico.

"Entro e non oltre novembre partiremo con i lavori, appena abbiamo l’ok dal dipartimento partiamo _ assicura il vicesindaco e l’assessore allo sport e lavori pubblici, Francesco Grassi _ Le ditte ci hanno assicurato due mesi di lavoro operativo. Si procederà con il manto del campo e poi con l’efficientamento energetico: il solare termico, il fotovoltaico, e migliorie e interventi di parte della tribuna, in alcuni punti ammalorata, e anche degli spogliatoi". Al Palasport di Bordonchio si stanno completando invece le fasi progettuali e gli incarichi per procedere con la sostituzione delle caldaie con pompe di calore per acque sanitarie e riscaldamento e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20kw. "Agiremo con questo primo stralcio anche con la linea vita e la sistemazione delle infiltrazioni del tetto _ continua Grassi _ Anche qui ci sono degli iter burocratici da rispettare". Tra le novità c’è la candidatura di Bellaria Igea Marina a un bando regionale per portare a casa oltre 500mila euro, per il secondo stralcio di interventi al Palasport, per un progetto di completo restyling (valore complessivo 700mila euro). "Prevediamo per questo stralcio la sostituzione di tutti gli infissi, il montaggio di tutta la linea vita per tutto il perimetro del tetto e altre migliorie _ conclude Grassi _ Il bando regionale scade il 20 novembre, confidiamo di vedere la copertura fino all’80% del finanziamento totale. Per Bellaria Igea Marina si tratta di interventi importanti a due strutture fondamentali per il settore sportivo, nel quale crediamo e investiamo molto, anche per il grande riscontro di eventi e presenze che registriamo ogni anno ".

Rita Celli