Sul porto la notte profuma di Saint Tropez

Sabato si accendono i riflettori sul porto di Riccione. Lo Chalet del mar 1, luogo simbolo della movida notturna, lancia il quarto episodio dell’iconico party dedicato a Saint Tropez.

Un evento che profuma di Dolce Vita con richiami alla leggendaria Brigitte Bardot e a Gigi Rizzi, l’italiano che conquistò una delle più belle donne del mondo. Affacciate sul porto auto cabrio come tra le vie della Costa Azzurra, mentre il cibo e il vino avranno un touch tutto provenzale. È già caccia al foulard e all’occhiale che rappresentano il dress code perfetto per farsi trasportare per una notte nella spensieratezza francese. Notte rosa che si colora di blu come il mare della Costa Azzurra e dei ‘cugini’ d’Oltralpe.