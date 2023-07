Sul Titano sei giorni dedicati ai Beatles

Da oggi a domenica il Titano ospita la prima edizione della San Marino International Beatles week organizzata dall’associazione beatlesiani d’Italia. Un’iniziativa che prevede per tutto il periodo dell’evento l’allestimento – a Palazzo Graziani – la mostra iconografica ‘Beatles Forever’ che verrà inaugurata oggi. Domani sera in quattro postazioni attrezzate per musica live nel centro storico dalle 18 alle 23 suoneranno ‘Musicisti Beatlesiani on the Road’. Giovedì, alle 21, a Campo Bruno Reffi si terrà il concerto dei ‘The Beatbox’, la Beatles tribute band italiana riconosciuta fra le migliori a livello internazionale. A presentare ci sarà il giornalista e conduttore Carlo Massarini.