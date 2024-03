Sul Titano tira già aria di elezioni. Maggioranza divisa sui Reggenti

"È inevitabile che la legislatura si chiuda a marzo". C’è un clima da ultimi giorni di scuola in Consiglio grande e generale. E le parole del segretario di Stato al turismo Federico Pedini Amati ne sono la conferma. In fin dei conti, delle prossime elezioni, quelle che dovrebbero svolgersi a fine maggio, o al massimo la prima settimana di giugno, si parla da settimane. E così, il focus ieri in aula nella prima sessione di marzo è in particolar modo sulla fine della legislatura ormai data per imminente e le future elezioni, con varie forze politiche che invocano chiarezza e chiedono tempi certi. Ma a tenere banco è anche l’impasse politico legato alla designazione di uno dei Capitani Reggenti, la cui elezione è in programma nel pomeriggio di mercoledì. La Democrazia cristiana ha già indicato il proprio candidato, Italo Righi, mentre ancora non c’è il nome del secondo, quello che dovrebbe spuntare dalla coalizione Noi per la Repubblica. Ma all’interno di quella coalizione, è noto, non regna la pace tra Partito dei socialisti e dei democratici e Alleanza Riformista. Uno scoglio da superare non di poco conto in un clima pre-elettorale che di certo non aiuta. "Ho paura – teme Pedini Amati – che si vada verso una campagna elettorale molto complicata e non già decisa prima in termini di alleanze. I giochi di forza stanno prevalendo. Ma se ognuno mette in campo soltanto la forza, la partita finirà male. La prova del nove sarà purtroppo la nomina dei Reggenza".

Proprio su questo punto interviene Grazia Zafferani del Gruppo misto ribadendo che "la Reggenza è una nomina importantissima. Non ci faremo strumentalizzare da giochi di basso livello". Guerrino Zanotti di Libera critica "l’arroganza" della maggioranza e rivolge un invito a ritirare "la delegazione di governo e dare voce ai cittadini". "Qui di staccare la spina non ne ha voglia nessuno, perché ancora il Pdcs non ha scelto il partner", dice Gian Matteo Zeppa di Rete. Per Manuel Ciavatta della Democrazia cristiana bisogna partire dalla consapevolezza che "un’alleanza debole anche nella prossima legislatura non ci servirebbe. C’è bisogno di un’alleanza forte. Questo chiediamo. È evidente che la fine ordinata della legislatura passa prima di tutto dalla nomina di una Reggenza e l’auspicio è che chiunque siano i candidati non ci siano giochini sulla Reggenza". Insomma, la nomina dei prossimi capi di Stato è un rebus ancora tutto da sciogliere in un clima politico nel quale il presente è inghiottito nel futuro, tra possibili nuove alleanze e dissidi. "Il non avere delineato un percorso che porta alla ratifica dell’accordo di associazione con l’Ue è un vulnus terribile – osserva Nicola Renzi di Repubblica Futura - Lo avremmo potuto fare tramite un accordo con tutte le forze politiche. A questo punto credo debba essere fatta un po’ di chiarezza".