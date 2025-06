Sul Titano torna il festival dell’hip hop

Il centro di San Marino si prepara ad accogliere la quinta edizione di Rapublic, il festival che celebra l’arte e la cultura hip hop, rap e trap in programma domani e sabato al Campo Bruno Reffi. Che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico urbano con musica, freestyle, contest e street culture.

La giornata di domani sarà orientata all’underground e al freestyle, sabato spazio al Trap e le nuove promesse del rap italiano. Domani si comincia alle 17 con il dj set ‘Turn it Up’ a cura de Il Macello, seguito dal Rapublic Talk, dal contest di freestyle in due fasi e dal break dance show di UnitHill. La serata prosegue con i live di Fill Koi, Irol, Claver Gold e Vegas Jones.

Sabato alle 17 dj set di Tobehonest e il talk condotto da The Purista. Dalle 20 la seconda edizione di Checkami sul tempo, il contest per artisti emergenti. Poi i live di Promessa, 22Simba, Melons, Sayf. Chiusura con Swag Marino.