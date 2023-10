Sul Titano tornano i turisti stranieri

Crescono i visitatori, aumentano gli stranieri. La fotografia dell’estate sammarinese, ma più in generale di questo 2023 in chiave turistica, la scatta il segretario di Stato, Federico Pedini Amati. Numeri alla mano e confrontando le dichiarazioni rilasciate dal Fondo monetario internazionale nel 2022 e nel 2023. Nella prima si enfatizzava il risultato del turismo sammarinese nel 2022 suggerendo di continuare ad investire per consolidare quei dati, nella seconda, la più recente, viene riconosciuto il buon andamento economico di San Marino, "nonostante gli shock esterni e l’indebolimento dell’economia europea". Poi i numeri, appunto. Gli accessi turistici al centro storico vengono rilevati con funivia e mezzi su gomma. "Il dato – sottolinea il ministro – dei primi 9 mesi di quest’anno della funivia è il migliore di sempre: 521.898 biglietti con un +18.5% rispetto allo stesso periodo del 2022 e un +8,76% rispetto al 2019 e quindi al pre-pandemia. Poi 1.394.658 gli accessi ai parcheggi in auto, 241.155 quelli in autobus. Il dato molto positivo, rispetto al 2022 (+4.9%) è dovuto soprattutto al ritorno dei viaggi di gruppo con oltre 70.000 turisti in più che hanno raggiunto San Marino in autobus rispetto al 2022". Poi, ancora, sono "85.125 i turisti che hanno alloggiato a San Marino nei primi 9 mesi dell’anno per un totale di 154.545 notti. Il dato dei turisti che hanno scelto di trascorrere almeno una notte sul Titano è in calo di 900 unità rispetto al 2022 (-1,04%) ma va tenuta in considerazione la chiusura di alcune strutture che hanno inciso

complessivamente per oltre 270 posti letti complessivi (il 13% del totale)". Un tema caro alla Segreteria che ha annunciato la recente riapertura due nuovi hotel (il Regent Hotel ha completato la ristrutturazione mentre l’Hotel Welcome ha appena inaugurato), e come "stia procedendo la trattativa con Alpitour per la realizzazione di una nuova struttura e siano in corso colloqui per il recupero di alcune strutture esistenti ma ormai chiuse da tempo". Cresce la permanenza media nelle strutture sammarinesi. "Cresce il numero degli stranieri non italiani, i cui viaggi negli anni scorsi erano limitati dall’emergenza internazionale, che sono il 47% del totale. Aumentano i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Sud America e se quelli provenienti dalla Russia sono ormai meno dell’1% crescono invece quelli provenienti da paesi emergenti e dall’est asiatico". Dopo quelli provenienti dall’Italia sono i turisti provenienti dalla Germania a rappresentare la percentuale più alta di visitatori della Repubblica di San Marino con l’8,6% del totale. "Nei primi 9 mesi dell’anno dalla tassa di soggiorno arrivano 144.553 euro".