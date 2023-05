"Sulla ferrovia solo parole, il ’muro’ avanza"

"Rimini accelera sulla linea con Ravenna annunciando, col presidente della Regione Bonaccini, un treno ogni mezz’ora che passerà ovviamente anche da Bellaria, peccato che il nostro Comune non abbia ancora fatto una proposta ufficiale per scongiurare la sciagura, cioè che la città venga di fatto tagliata in due nell’intera stagione estiva dal ’muro di Berlino’ costituito da passaggi a livelli quasi sempre chiusi. Serve un’alternativa concreta, lo chiediamo da anni inutilmente". L’opposizione – sponda Lista civica Bucci sindaco – accelera sui binari a rischio alto traffico. "Ci si avvia alla prossima stagione estiva – aggiunge Lbs – senza alcuna soluzione per il problema passaggi a livello. S’annuncia un’altra estate con lunghe e inquinanti code di pullman, camion, auto, motocicli con i turisti a far contorno nell’attesa. Di questa problematica si parla non da anni, ma da decenni. Eppure, se eccettuiamo i tre sottopassi ad Igea (due carrabili ed uno pedonale) realizzati fra gli anni ‘80 e i ‘90 del secolo scorso dalla giunta guidata da Nando Fabbri e Clara Vasini, eccettuato quello inutile di via Savio realizzato da Ceccarelli, siamo ancora al punto di partenza". Lbs ricorda le proposte naufragate, dai sottopassi a Bellaria (Nando Fabbri) fino ai binari interrati (alcuni albergatori), a ’Mandiamola a Monte’ (firme raccolte), al Trc su gomma di Alfonso Vasini e Lallo Petrucci. "Recentemente – prosegue Lbs – dalla giunta comunale si è tornato a parlare di sottopassi, sopraelevazioni della sede ferroviari, ma ancora non si sono visti progetti e impegni di spesa. Si deve ipotizzare allora un maggior numero di treni che si aggiungeranno a quelli del trasporto pubblico regionale (si parla di un ulteriore aumento dei treni Pop e Rock per i turisti), oltre a quelli di linea e merci. È evidente che, senza soluzioni adeguate per la soppressione dei tanti passaggi a livello che costellano la nostra città, da noi si accentueranno ulteriormente i problemi attuali di mobilità di mezzi e turisti. Chiesto più volte un consiglio comunale aperto sul tema, senza successo".