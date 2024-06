Sulla Perla sventola ancora bandiera blu

Da ieri mattina in piazzale Roma sventola la Bandiera Blu. A mezzogiorno si è svolta infatti la cerimonia dell’alzabandiera del prestigioso simbolo che conferma l’eccellenza delle acque di balneazione e dei servizi sostenibili per la cura e la tutela dell’ambiente, nell’organizzazione dei servizi e della sicurezza delle spiagge e nell’educazione ecologica. "Come cittadina riccionese, ancora prima che come sindaca, ci tengo a dire che sono estremamente orgogliosa del nostro mare: il nostro posto del cuore, la nostra risorsa più preziosa, la nostra identità", ha detto la sindaca Daniela Angelini.