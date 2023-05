Sulla Riviera sventola bandiera blu Ma Rimini ha un piano balneazione

La Bandiera Blu? Rimini non si cura di ella, ma guarda e passa. Da undici anni punta sul Psbo, il Piano della balneazione, sul quale sono convogliati investimenti di Comune, Hera e Romagna Acque per 220 milioni di euro. Bellaria Igea Marina, Riccione e Misano invece ottengono (di nuovo) l’agognato vessillo della Fee - che premia anzitutto la qualità delle acque del mare, ma anche depurazione, gestione rifiuti, servizi di spiaggia - e ringraziano. A mani vuote invece resta il mare di Cattolica, non inserita nella lista.

"Dall’anno 2012 Rimini sceglie volontariamente di non richiedere la Bandiera Blu – ricorda l’assessore Anna Montini – come avveniva negli anni precedenti. Una scelta consapevole e trasparente, assunta nello stesso anno in cui Rimini avviava il grande programma di eliminazione di tutti gli scarichi a mare chiamato Piano di salvaguardia della balneazione, considerata la più grande opera di risanamento idrico attualmente in corso in Italia, premiata nel 2017 dall’Onu come best practice mondiale per lo sviluppo sostenibile". "Da oltre 10 anni il Comune di Rimini – prosegue l’assessore – ha investito su questa gigantesca operazione di riconversione naturale, che è anche un’operazione prioritaria di comunicazione internazionale e di massimo rispetto nei confronti dei cittadini e dei turisti. Inoltre, come è noto, molte delle informazioni richieste da Bandiera Blu sono già obbligatorie per legge, comunicate, svolte e messe in linea da enti terzi come Arpae, le cui analisi scientifiche confermano ogni volta il livello ‘eccellente’ della qualità delle nostre acque di balneazione. Risultati scientifici che dal 2012 sono anche a disposizione quotidiana su tutte le spiagge riminesi grazie a una comunicazione lungo tutti i 15 chilometri di spiaggia: i pannelli informativi come è noto, contengono la denominazione dell’acqua, la qualità rilevata nel quadriennio precedente, la descrizione delle infrastrutture e dei servizi di spiaggia, la descrizione dell’area di balneazione". "Un’operazione capillare e scientificamente – conclude – verificabile in ogni giorno dell’anno da ogni persona, che è elemento di tutela e di informazione per chi decide di fruire del mare di Rimini. Questa è la priorità sostanziale e comunicativa di Rimini in questa fase storica di realizzazione di quella straordinaria opera che merita di essere valorizzata come tale, che è il Psbo, senza nulla togliere al valore della Bandiera Blu".

"Bellaria Igea Marina ha conquistato la Bandiera Blu 2023 – commentano dal Comune –. La nostra è una delle nove destinazioni emiliano romagnole riconosciute quest’anno, il prestigioso traguardo della 15esima Bandiera Blu consecutiva".

"La Bandiera Blu continua a sventolare su Misano – dice il sindaco Fabrizio Piccioni –. Per noi una grande soddisfazione".

Mario Gradara