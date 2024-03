Sulla Statale col Mercedes rubato. Positivo all’alcol test: denunciato

È stato sorpreso giovedì scorso mentre sulla Statale 16, all’altezza di Riccione, un cinquantenne residente a Bellaria mentre stava viaggiando a bordo di un Mercedes Benz modello Clk 220, quando intorno al mezzogiorno l’uomo è stato fermato per quello che avrebbe dovuto essere un normale controllo dalla pattuglia della polstrada. E che invece ha scoperto un vaso di Pandora che non ha fatto altro che complicare sempre di più la posizione del 50enne bellariese. Durante il controllo, infatti, agli agenti intervenuti è subito apparso chiaro lo stato di alterazione da parte del cinquantenne, che poco prima avrebbe assunto sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida della Mercedes.

L’uomo è stato infatti subito sottoposto all’alcol test a cui è risultato positivo e con un tasso alcolemico superiore a 1. Non solo. Perché a un controllo più approfondito sul veicolo condotto dall’uomo, agli agenti della polstrada è stato possibile accertare anche che la Mercedes Benz su cui si trovava il cinquantenne ubriaco era stata rubata qualche settimana prima a Gatteo, nel Cesenate, dove il legittimo proprietario, un albanese di 37 anni, ne aveva denunciato il furto ai carabinieri di Cesenatico a inizio mese.

Interrogato dunque sul perché avesse lui quel veicolo e come ci fosse finito nelle sue mani, il cinquantenne ha risposto agli agenti che l’automobile gli era stata imprestata giorni prima da un suo conoscente di Bellaria, di cui però il conducente non ha saputo fornire maggiori dettagli sulla identità, sostenendo però di non essere coinvolto in alcun modo nel furto di quell’automobile.

All’esito dell’intervento degli agenti della polstrada, la Mercedes Benz rubata è stata quindi restituita al legittimo proprietario, mentre il cinquantenne che è stato pizzicato alla guida del veicolo è stato trasferito in questura, dove è stato poi denunciato a piede libero per le accuse di ricettazione e guida in stato di ebbrezza alcolica. Infine, il cinquantenne è risultato essere anche in possesso di una patente scaduta da ormai due anni, per cui l’uomo è stato anche sanzionato.