Sulla statale salta un tappo A luglio via il semaforo

Il primo tappo sulla statale salterà con il mese di luglio. Sarà all’altezza della nuova rotonda tra la statale e le vie Montescudo e Coriano. Il semaforo pedonale che blocca il traffico proveniente dal casello autostradale e sulla statale diretto in città verrà eliminato il prossimo mese, lasciando il transito di pedoni e biciclette al nuovo sottopasso. Per avere una statale senza semafori, con rotonde e attraversamenti pedonali interrati servirà pazienza, ma nei prossimi sei mesi qualcosa si muoverà. Dopo il ‘tappo’ all’altezza di via Montescudo salterà anche quello all’altezza di via della Fiera. I lavori per realizzare il sottopasso procedono e il momento in cui il passaggio interrato diventerà percorribile eliminando il semaforo pedonale, arriverà a fine 2023. A quel punto rimarrà il semaforo pedonale di via Covignano. Sarà l’ultimo a essere tolto per evitare di aggiungere cantiere a cantiere. Se ne parlerà nel 2024 con l’obiettivo di terminare il nuovo sottopasso entro l’anno. Rimanendo al 2023, nei prossimi mesi termineranno i lavori della rotonda tra la statale e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Dopo aver interessato la parte a mare della statale, il cantiere si è spostato sulla massicciata lato monte dell’Adriatica. La tabella di marcia prevede di completare la nuova infrastruttura, compresa la segnaletica, entro la fine dell’estate. L’intervento costa un milione e 150mila euro. In zona sono previsti anche la realizzazione di un collegamento pedonale tra la Ss16 e la via Losanna e di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale sempre su via Losanna. Spostandosi verso nord sono in fase iniziale i lavori per realizzare una grande rotonda tra la statale e via Grazia Verenin. Il costo dell’opera è di un milione e 820mila euro. Sta per concludersi cantiere della rotonda cosiddetta ex Bigno. Da settimane ormai è percorribile, ma la viabilità non è ancora cambiata. Non appena terminate le rifiniture arriverà anche il momento di introdurre le modifiche viarie volute dall’amministrazione. Il doppio senso di marcia su via Circonvallazione e su via Flaminia verrà istituito nel mese di luglio. "In estate - chiuse l’assessore Mattia Morolli - è previsto l‘avvio di nuovi cantieri, primo tra tutti quello che porterà alla realizzazione della nuova piscina comunale a Rimini nord. E ancora, sono in previsione la riqualificazione del Ponte degli Scout e la realizzazione del ponte ciclopedonale sul deviatore Ausa, alla Grotta Rossa".

Andrea Oliva