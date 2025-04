Sull’albergo un murales dedicato alla Carrà

Un murales per la ’Lella’. Disvelato domenica, all’hotel Villa Gori di Igea Marina alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti, del vice Francesco Grassi e dell’assessore Adele Ceccarelli, e naturalmente dei titolari Loredana Gori e Silvano Lazzarini, il dipinto murario, su una parete esterna dell’albergo, dedicato a Raffaella Carrà. Caloroso l’applauso dei numerosi presenti per il maestro Silvano Lazzarini, autore dell’opera. In chiusura ricco buffet a tutti i presenti a chiusura dell’evento in ricordo della soubrette cresciuta a Bellaria Igea Marina.