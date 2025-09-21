Sulle tracce della storia in Valconca. Tornano i 71 chilometri della Gotica

La Valconca è da sempre terra di confine e di passaggio, luogo in cui la storia ha lasciato segni profondi e indelebili. Qui passava la Linea Gotica, la barriera difensiva costruita dai tedeschi e infranta dagli Alleati nel settembre del 1944, e ancora oggi il territorio conserva musei, monumenti e memorie che raccontano quelle vicende drammatiche. Montegridolfo con il Museo della Linea dei Goti, Montefiore Conca con il Linea Gotica 44 War Museum, Montescudo con il Museo della Linea Gotica Orientale. In questo contesto prenderà forma la terza edizione de "La Gotica", oggi a Montefiore Conca. La manifestazione ciclo-storica sarà aperta a tutte le biciclette, moderne e d’epoca, e accompagnerà i partecipanti attraverso un itinerario che intreccia sport, cultura e memoria. "Il fascino di questo evento sta proprio nel suo ritmo lento e suggestivo – raccontano gli organizzatori – ogni chilometro diventa un’esperienza, un modo per assaporare la valle con i suoi colori, le sue storie e la sua cucina". Il percorso si articola in tre varianti, pensate per diversi livelli di preparazione e già ora si annunciano decine di partecipanti. Il percorso lungo, di 71 km, tocca tutti i borghi più significativi lungo il tracciato della Linea Gotica. Il corto, di 34 km, è adatto a chi vuole vivere la ciclo-storica con maggiore tranquillità, gustandosi i paesaggi e le soste conviviali. Infine il percorso breve, chiamato "Assalto Gurkha", con i suoi 15 km rappresenta un omaggio simbolico ai reparti nepalesi che combatterono sul fronte italiano: un tracciato accessibile a tutti che concentra in pochi chilometri lo spirito autentico della manifestazione. La partenza e l’arrivo sono fissati a Montefiore Conca, ma il percorso si snoda lungo i comuni di Tavoleto, Mondaino, Saludecio, Tavullia, Gradara, San Giovanni in Marignano e Morciano di Romagna.

lu.pi.