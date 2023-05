Sulphur, la ‘farfalla’ testimonial del museo

La miniera di zolfo più grande d’Europa ‘volteggia’ tra caschi e carrelli al ritmo di musica rock ma con la grazia di una ‘farfalla’. Il museo Sulphur di Perticara di Novafeltria, quello che racconta la storia della miniera, ha prodotto un bel filmato promozionale che ha per protagonista proprio Maria Zaffagnini, ex atleta della nazionale italiana di ginnastica ritmica, quella delle famose e vincenti ‘farfalle’. È proprio lei che, con eleganza e abilità, apre le porte del museo e conduce il pubblico alla scoperta della miniera di zolfo più grande d’Europa.

La miniera si estendeva per circa 100 km di gallerie con 1.600 operai impiegati. "Per pubblicizzare ulteriormente il museo Sulphur – racconta Cesare Bianchi, il presidente Pro Loco, l’associazione che gestisce l’istituto culturale – abbiamo pensato ad un’idea fresca e giovane, con ragazze ventenni come testimonial, e in grado con leggerezza e abilità di raccontare la bellezza dei nostri territori ricchi di storia e meravigliosi da visitare". Prima del Covid, il Museo Sulphur faceva registrare circa 6.000 visitatori. Ora è in ripresa e fino a giugno conta già 1.600 prenotazioni, in larga parte di scolaresche, bambini e ragazzi da ogni parte d’Italia e di ogni ordine grado di scuola.