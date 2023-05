Summer camp a San Lorenzo

Aperte le iscrizioni al Sanlo Summer Camp, centro estivo della Polisportiva San Lorenzo per bambini e ragazzi tra 6 e 12 anni, compresi i non iscritti al calcio. Nel frattempo si avvia a conclusione la stagione del settore giovanile che ha avviato un nuovo corso con Alessandro Manzaroli e Matteo Ortalli. Come annuncia il presidente Fabrizio Vagnini il centro estivo, che aprirà il 12 giugno, avrà una forte impronta ludicosportiva guidata dai mister e istruttori. Undici le settimane previste tra il campo sportivo di viale Bergamo e Riccione Beach Arena. Si praticherà calcio, beach tennis-volley, atletica, basket, pallavolo, rugby, ping-pong, biliardino, baseball. Ogni giorno riserverà uno spazio ai compiti estivi col sostegno degli istruttori. Verranno proposte anche due vacanze rivolte agli iscritti: a Brentonico e a Valbonella (per info 328 8995305 339 4329290).