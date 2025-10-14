Summertrade, qualità e sicurezza

Summertrade, società del Gruppo Ieg, festeggia vent’anni di attività con un importante traguardo: la doppia certificazione volontaria Iso 22000 e Iso 45001, rilasciata da Bureau Veritas Italia. Un riconoscimento che conferma l’impegno dell’azienda per la qualità alimentare e la sicurezza sul lavoro, a beneficio dei suoi 385 collaboratori e dei 550mila clienti serviti ogni anno.

La Iso 22000 attesta la sicurezza e la tracciabilità della filiera alimentare, garantendo il controllo di ogni fase produttiva, mentre la Iso 45001 certifica la gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, promuovendo benessere e prevenzione dei rischi.

Summertrade, attiva nei servizi di ristorazione per fiere, eventi e grandi manifestazioni, ha chiuso il 2024 con un fatturato di 24 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Oltre 1,6 milioni di articoli food & beverage serviti e quasi 400mila ore lavorate testimoniano la solidità di un’impresa che punta su qualità, formazione e innovazione digitale.

"Le certificazioni – spiega l’amministratore delegato Andrea Legato (foto) – rafforzano la nostra visione: offrire sicurezza e benessere a chi lavora con noi e a chi scegli i nostri servizi. Sono un passo avanti nella digitalizzazione e nella responsabilità sociale dell’impresa".

Per Bureau Veritas Italia, come sottolinea il manager Andrea Filippi, "questi risultati confermano la volontà del Gruppo Ieg di tutelare salute e igiene, valorizzando le migliori pratiche di gestione e prevenzione".