Summit per il commercio. Resta il nodo parcheggi

Sarà il primo, vero faccia a faccia con l’amministrazione sui problemi del commercio di Santarcangelo, da quando si è insediata la giunta di Filippo Sacchetti. Oggi (in biblioteca, dalle 14,30) l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli incontrerà le associazioni e gli operatori per parlare delle criticità del commercio e discutere di proposte e iniziative per il rilancio del settore. Un incontro molto sentito dai negozianti e dai titolari di bar e ristoranti. Perché se è vero che Santarcangelo, rispetto ad altre piazze, regge meglio, è altrettanto vero che i problemi non mancano. Il turnover delle attività si fa sentire, soprattutto per i negozi. Gli affitti restano elevati. E poi c’è la questione dei parcheggi. Soprattutto se il Comune vorrà andare avanti con il progetto della pedonalizzazione di piazza Marini. "L’abbiamo detto altre volte e lo ribadiamo ancora. I parcheggi in centro già oggi sono insufficienti – sottolinea Confesercenti – e piazza Marini è un’area fondamentale per la sosta veloce". Quindi, guai a pedonalizzarla senza prima creare le alternative. "Avere più posti in auto in centro è fondamentale, per i clienti dei negozi e dei pubblici esercizi – aggiunge Massimo Berlini, direttore di Confesercenti – Da anni proponiamo vari soluzioni: dal raddoppio del parcheggio Francolini (con la costruzione di una piano interrato) alla riorganizzazione della sosta in altre zone fino a un miglior utilizzo dell’area Campana". La carenza di parcheggi sarà uno dei temi centrali, non l’unico. Oggi si discuterà anche di sicurezza, visto che le vie principali del centro storico sono ancora sprovviste di telecamere, dei dehor, della zona a traffico limitato (il Comune sta lavorando per riscrivere le norme e ridurre gli accessi), dei vari regolamenti che interessano negozi e pubblici esercizi, nonché degli eventi. Le associazioni di categoria spingono per realizzare nuovi progetti di rilancio per il centro e le sue attività, intercettando i fondi stanziati con la legge regionale sugli hub urbani. I temi all’ordine del giorno sono tanti: "Siamo pronti al confronto – dice Confcommercio – per valutare progetti e interventi".