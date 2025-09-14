La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Addio Stefano BenniJulio VelascoCambio vitaSagre weekendClassifica pizzerieChiusura hotel
Acquista il giornale
CronacaSunset Run, tutti di corsa. Prima la gara, poi la grande festa
14 set 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Sunset Run, tutti di corsa. Prima la gara, poi la grande festa

Sunset Run, tutti di corsa. Prima la gara, poi la grande festa

Tutti di corsa verso la Sunset run. L’evento è previsto per sabato ed è inserito nel calendario Fidal nazionale. Sarò...

Tutti di corsa verso la Sunset run. L’evento è previsto per sabato ed è inserito nel calendario Fidal nazionale. Sarò...

Tutti di corsa verso la Sunset run. L’evento è previsto per sabato ed è inserito nel calendario Fidal nazionale. Sarò...

Per approfondire:

Tutti di corsa verso la Sunset Run. L’evento è previsto per sabato ed è inserito nel calendario Fidal nazionale. Sarò molto più di una gara podistica. Partiamo dalla competizione. questa sarà da considerarsi competitiva su una lunghezza di 10 chilometri omologati, e verrà affiancata da due percorsi non competitivi di 10 e 5 chilometri, pensati per camminatori, famiglie, runner amatoriali, persone con disabilità, oltre alle attività gratuite di fitness e a una grande festa finale aperta a tutta la città.

La gara porterà con sé una serie di iniziative. La giornata della Sunset Run inizierà dal mattino con un intenso programma fatto di attività dedicate al benessere e all’intrattenimento. Dalle 10, il villaggio di piazzale Roma si animerà con le iscrizioni e la consegna dei pacchi gara, accompagnate da musica, momenti di animazione e sessioni di fitness. Anche chi non prenderà parte alla gara potrà partecipare alle attività – gratuite e su prenotazione – proposte fino alle 13, a cura di Riccione Wellness Academy.

Al pomeriggio esibizioni e dimostrazioni delle società sportive locali, in attesa della partenza ufficiale fissata alle 18,30. Dopo la corsa, la festa di fine estate in piazzale Roma con il ristoro finale per i runner e il concerto live della rock band SuPerFlash. Alle 20,30 spazio alle premiazioni, seguite dal dj set firmato da Bexx, Aria Beach e Gloria Gin, che farà ballare tutta la piazza. Un’area food dedicata permetterà di assaporare le eccellenze della tradizione e il miglior street food.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoEventi