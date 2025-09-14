Sunset Run, tutti di corsa. Prima la gara, poi la grande festa

Tutti di corsa verso la Sunset Run. L’evento è previsto per sabato ed è inserito nel calendario Fidal nazionale. Sarò molto più di una gara podistica. Partiamo dalla competizione. questa sarà da considerarsi competitiva su una lunghezza di 10 chilometri omologati, e verrà affiancata da due percorsi non competitivi di 10 e 5 chilometri, pensati per camminatori, famiglie, runner amatoriali, persone con disabilità, oltre alle attività gratuite di fitness e a una grande festa finale aperta a tutta la città.

La gara porterà con sé una serie di iniziative. La giornata della Sunset Run inizierà dal mattino con un intenso programma fatto di attività dedicate al benessere e all’intrattenimento. Dalle 10, il villaggio di piazzale Roma si animerà con le iscrizioni e la consegna dei pacchi gara, accompagnate da musica, momenti di animazione e sessioni di fitness. Anche chi non prenderà parte alla gara potrà partecipare alle attività – gratuite e su prenotazione – proposte fino alle 13, a cura di Riccione Wellness Academy.

Al pomeriggio esibizioni e dimostrazioni delle società sportive locali, in attesa della partenza ufficiale fissata alle 18,30. Dopo la corsa, la festa di fine estate in piazzale Roma con il ristoro finale per i runner e il concerto live della rock band SuPerFlash. Alle 20,30 spazio alle premiazioni, seguite dal dj set firmato da Bexx, Aria Beach e Gloria Gin, che farà ballare tutta la piazza. Un’area food dedicata permetterà di assaporare le eccellenze della tradizione e il miglior street food.