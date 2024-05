Suona il campanello della bici e viene massacrato dal branco

Circondato, buttato giù dalla bici e massacrato con pugni e calci da un branco di giovanissimi. La sua unica ‘colpa’: essersi permesso di suonare il campanello per chiedere strada al gruppetto. E’ accaduto l’altro ieri, attorno alle 21.30, nei pressi del ristorante Artrov, in zona stazione. Ad avere la peggio è stato un cittadino rumeno di 39 anni, che poi è stato accompagnato in pronto soccorso con ferite al volto, per fortuna non di grave entità. A raccontare l’episodio è il titolare dell’Artrov, Riccardo Bianchini. "Erano in cinque e appena hanno sentito il campanello delle bicicletta, si sono scagliati contro l’uomo, prima gettandolo a terra poi colpendolo ripetutamente. Noi dal locale abbiamo sentito le urla e ci siamo precipitati fuori, come i clienti. Non appena siamo usciti all’esterno e i cinque si sono dileguati. Sono stati però ripresi dalla telecamera di sorveglianza del locale". Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha prestato soccorso al ferito insieme a sanitari del 118. Si indaga alla ricerca dei colpevoli.