Suore di clausura alla messa in Cattedrale a Rimini

Rimini, 20 novembre 2024 – Ci saranno anche le suore di clausura alla messa di giovedì 21 novembre, alle ore 17 in Basilica Cattedrale, a Rimini. In modo eccezionale, proprio in considerazione del 2024 come Anno della Preghiera, le claustrali saranno presenti fisicamente in chiesa. Le religiose vivono nei monasteri di Carmelo S. Maria della Vita di Sogliano al Rubicone (vicariato Savignano-Santarcangelo) e di Natività di Maria in via San Bernardino, nel centro storico di Rimini (vicariato urbano).

Il primo vede la presenza di 6 sorelle carmelitane (Sorelle Povere di S. Chiara), religiose di voti solenni che costituiscono il second'ordine dell’Ordine della Beata Vergine del Monte Carmelo: la priora è suor Vania. Nel secondo pregano 8 sorelle clarisse, monache di voti solenni appartenenti all’ordine fondato da san Francesco e santa Chiara d’Assisi (da cui le clarisse derivano il nome) nel 1212. Queste seguono la regola approvata da papa Innocenzo IV nel 1253. La madre badessa è suor Nella Letizia.

Le monache clarisse si dedicano prevalentemente alla preghiera contemplativa e raramente si mostrano in pubblico

Nell’anno di preparazione al Giubileo indetto da Papa Francesco, le religiose invitano a due momenti distinti di preghiera. il primo alle ore 17: Vespri solenni. il secondo alle ore 18 con la messa celebrata dal Vescovo di Rimini monsignore Nicolò Anselmi.