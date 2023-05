Sup pilates, un’esperienza sul mare

Sono mille i benefici dello sport e dell’attività fisica sulla spiaggia e quale migliore occasione ,per dare il via alla stagione, del sup pilates day. A proporlo è il gruppo Marea Rimini Spiaggia, che in occasione della giornata mondiale del pilates, ha organizzato il 6 maggio al Bagno 86A un evento che mette insieme le discipline del sup e del pilates a due passi dalla riva. Da diverse estati lo Stand Up Paddle sta avendo un enorme successo, non solo perché è una disciplina adatta a tutti, ma anche perché si riesce a combinare non solo con il pilates, ma anche con altre discipline sportive come lo yoga e la ginnastica funzionale, soprattutto se fatte all’aria aperta a stretto contatto con il mare. Le lezioni di pilates saranno tenute da Monica Fori.