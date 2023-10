Super-attico venduto per due milioni

Due milioni e 200mila euro per portarsi a casa il 50% della proprietà dell’attico in zona porto in prima linea, da cui guardare il mare. L’immobile era all’asta da tempo e il prezzo era progressivamente diminuito arrivando all’asta dello scorso 24 ottobre a un milione e 689mila euro di base, ma con offerta minima definita in un milione e 266mila euro. A quel prezzo le offerte era probabile che arrivassero, e così è stato. Ma chi si è presentato ha dovuto rilanciare arrivando alla cifra di 2,2 milioni di euro. A vincere l’asta è stato un noto imprenditore che in città ha già fatto importanti investimenti immobiliari negli ultimi anni. Si è aggiudicato un attico con posizione e vista privilegiata come pochissimi se ne possono contare in città. Nelle prossime settimane seguiranno le verifiche su offerta e documenti, come sempre accade nelle aste, poi potrà diventare proprietario dell’immobile.

L’attico si trova nel condominio di via Milano 3, a due passi dal porto. È posto al nono piano, in prima linea tra gli alberghi. Non ha nulla davanti, se non il nuovo lungomare, la spiaggia e il mare. Da qui si vede l’orizzonte senza alcuna interferenza. Per di più stiamo parlando di un attico che può offrire tutto ciò che si desidera a partire dalla metratura. C’è la zona bagno turco e quella con vasca idromassaggio. Quando si aprono le porte dell’ascensore ci si trova un un appartamento che per tanti rimane un sogno. La superficie totale raggiunge i 500 metri quadrati includendo gli ampi terrazzi da cui guardare il mare, la città e persino l’entroterra trovandosi al nono piano, tra le strutture più alte della zona. La parte abitativa è ampia 267 metri quadrati. All’asta era finita la metà della proprietà. L’offerta che si è aggiudicata il bene è stata di 2,2 milioni, poco sotto i 2 milioni e 250mila euro che rappresentavano la base d’asta alcuni mesi fa, andata deserta.

L’attico ha annesso un ripostiglio al pian terreno, ma soprattutto nello stesso stabile era finita all’asta anche la parte del piano terra, utilizzata tanti anni fa come superficie commerciale e magazzino. Questa parte del palazzo è tornata all’asta lunedì scorso, ma ad aggiudicarsela non è stato lo stesso imprenditore che si è aggiudicato l’attico. A farsi avanti è stato un altro professionista che ha atteso il ribasso rispetto alle aste precedenti offrendo mille euro in più rispetto all’offerta minima richiesta che era di 1 milione e 389mila euro. Si è aggiudicato gli spazi al piano interrato, terra e primo, collegati da scala interna centrale con destinazione d’uso di magazzino e negozio che sviluppa una superficie lorda di circa 822 metri quadrati.

Andrea Oliva