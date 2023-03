"Superare le logiche campanilistiche"

Superare le logiche campanilistiche basandosi su progetti concreti, ma anche adeguamento dei salari al costo della vita, utilizzo dei fondi del Pnrr e programmazione della sanità territoriale, senza dimenticare i servizi socio sanitari e le infrastrutture: questi in sintesi i temi trattati durante l’incontro fra il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore Juri Magrini e la delegazione di Legacoop Romagna al completo: il presidente Paolo Lucchi, la vicepresidente Giorgia Gianni, la coordinatrice provinciale Federica Protti e la coordinatrice delle attività sindacali Simona Benedetti. Lucchi, durante l’incontro con il sindaco Sadegholvaad, ha posto l’accento sugli scenari futuri legati anche alle criticità energetiche: "Rimini è una città in profonda trasformazione che sta portando avanti un metodo di lavoro che condividiamo, per rafforzare la competitività del territorio e rispondere in maniera unitaria alle sfide che ci attendono, da quella energetica a quella delle infrastrutture". Romagna Next sarà "un’occasione importante per discutere su come i sindaci e le istituzioni vogliono impostare il ragionamento legato alla Romagna".

Andrea G. Cammarata