Superati i 40mila turisti: "Un anno d’oro"

Capodanno da urlo, con oltre 10mila persone in piazza, per chiudere in bellezza "un anno d’oro" per il turismo a Santarcangelo. Per i dati definitivi bisognerà pazientare ancora un po’, quel che è certo è che il 2022 si concluderà con oltre 20mila turisti arrivati in città e più di 40mila presenze (i pernottamenti nelle strutture ricettive). Già nei primi dieci mesi il bilancio era più che positivi, dati Istat alla mano. Da gennaio a ottobre i turisti arrivati a Santarcangelo erano stati ben 19.955, di cui quasi 4mila stranieri: in aumento del 35% rispetto al 2019. Ancora più significativa la crescita delle presenze: nei primi dieci mesi erano state 37.612, in aumento del 38,2%. L’incremento di arrivi e presenze è stato naturalmente maggiore in confronto al 2021, con una crescita pari al 57,6%. Aspettando i dati ufficiali su presenze e arrivi in hotel e b&b, quelli registrati dell’ufficio turistico a Santarcangelo sono più che incoraggianti. L’ufficio Iat, gestito dalla Pro Loco, ha chiuso l’anno con 18.864 presenze, le visite guidate alle grotte tufacee e al centro storico sono aumentate del 12% rispetto al 2019 e dell’80% rispetto al 2021. Un trend confermato anche nelle ultime festività e il primo gennaio. Per San Silvestro hotel, b&b, ristoranti e locali "hanno fatto il tutto esaurito – assicura il Comune di Santarcangelo in una nota – così come le visite guidate della Pro Loco. E bene è andata anche l’area camper di via della Resistenza, con la maggior parte dei posteggi occupati nel corso delle festività natalizie e del Capodanno". Non è finita, perché grazie agli eventi e al calendario favorevole "si prevede una grande affluenza fino al ponte della Befana". A confermarlo è anche Andrea Bombardieri, il titolare dell’hotel Il Villino nonché presidente degli albergatori: "Capodanno ottimo, alcune strutture sono piene fino a domenica".

Per la sindaca Alice Parma questa è la conferma "dell’ottimo lavoro portato avanti, da anni, attraverso la collaborazione tra il pubblico e privati. Siamo riusciti a mettere a punto un programma organico e attrativo di proposte culturali e turistiche e una rete dell’ospitalità sempre più accogliente, che ha reso Santarcangelo una destinazione turistica pure a Natale e Capodanno. Il 2022 è stato un anno d’oro per il turismo".