Superati i 900 negozi. In arrivo altri 120

Numeri in crescita per il gruppo di abbigliamento Teddy, con sede a Rimini, e per i propri marchi Terranova, Calliope e Rinascimento. Nel 2024 sono stati aperti 100 nuovi negozi "in modo equilibrato" tra mercato italiano e internazionale, compresa la formula Fits You di Rinascimento, in "un contesto in cui si è registrata una ’calma piatta’ dell’indice dei consumi e il potere di spesa è stato in leggero recupero". Il totale dei punti a fine 2024 era oltre 900. Per il 2025 si punta a 120 nuove aperture (foto, l’ad Alessandro Bracci).