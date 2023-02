Superbonus, i crediti sono bloccati "Lo Stato ci deve 1,8 milioni di euro"

"Siamo un consorzio di 50 imprese nel campo dell’edilizia e abbiamo crediti incagliati per 1,8 milioni di euro". La cifra fa tremare i polsi degli imprenditori del consorzio Coeso, una delle realtà di Cna. Sono imprese più o meno grandi, o artigiane, che hanno compiuto quello che loro stesse ritengono uno sbaglio: "Ci siamo fidati dello Stato". Francesco Rinaldi è il presidente di Coeso, e si trova davanti una situazione da brividi che solo per quel che riguarda il consorzio vede una ventina di cantieri bloccati. Tutto questo accade per l’ormai annosa problematica della cessione del credito legata al Superbonus 110%. Tanti si sono lanciati in un sistema che fin dal principio era garantito dallo Stato Italiano. "Ma poi con i governi successivi a quello Conte, quindi con Draghi prima e Meloni poi, abbiamo assistito a un sistema di cessione del credito cambiato ben 19 volte con altrettanti provvedimenti, e in maniera sempre più stringente". Da sette-otto mesi, lamenta Rinaldi, gli istituti di crediti non accettano più la cessione del credito "perché hanno i cassetti fiscali pieni". Tutto questo si traduce nella mancanza di liquidità delle imprese. La logica conseguenza è ritrovarsi con cantieri che rallentano, le materie prime che...