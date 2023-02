"Superbonus, il Comune non può accollarsi i crediti"

I Comuni non possono farsi carico dei crediti fiscali del Superbonus 110, per andare incontro alle difficoltà di tante famiglie e imprese che si trovano con la cessione del credito bloccata dalle banche.

A precisarlo è l’assessore al Bilncio Juri Magrini replicando al consigliere della Lega, Andrea Pari, che aveva chiesto all’amministrazione di procedere in questa direzione. "Si dice che il tempismo è tutto. Ed è stato davvero poco azzeccato quello scelto dal consigliere Andrea Pari nel sollecitare la Giunta a non ‘lamentarsi’ del preoccupante stallo relativo ai bonus edilizi, ma di agire facendosi carico dei crediti fiscali sulla scia di quanto fatto da alcuni enti locali. Peccato che l’invito a muoversi giunga proprio nel giorno in cui il ministro con delega al Pnrr Raffaele Fitto, esponente della coalizione a cui fa riferimento lo stesso consigliere, abbia di fatto chiuso la porta a questa possibilità, tanto che sarebbe allo studio un provvedimento di legge per introdurre il divieto di acquisto dei crediti fiscali dei bonus edilizi da parte di soggetti pubblici. La ratio di questa chiusura è condivisibile: esporre all’indebitamento l’ente locale, e quindi i contribuenti, rappresenta un’operazione rischiosa".