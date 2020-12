Morciano (Rimini), 23 dicembre 2020 - La Dea bendata ci vede benissimo: nel suo radar è entrata in questi giorni la provincia di Rimini, insieme alla Repubblica di San Marino. Alle prime due vincite da centomila euro l’una con in Superenalotto di Natale registrate ’a caldo’, una dalla tabaccheria Cecchini di Spadarolo e l’altra all’edicola Il Passatempo di Borgo Maggiore di San Marino, se ne aggiungono altrettante. Secondo quanto comunicato dalla Sisal, a far saltare il banco anche un fortunato che, sempre nella giornata di sabato, a comprato un biglietto dello Speciale Superenalotto Superstar ’Natale 100 per 100’, alla tabaccheria Gambuti di via Ronci a Morciano.

Il quarto biglietto ’pesante’, da centomila euro, è stato venduto invece a Verucchio, nel tabacchi Lotto di via Casale. "Per il momento nessuno ha segnalato di aver fatto la supervincita – dice Gabriele Gambuti, della tabaccheria morcianese –, pensò si tratti sicuramente di un nostro cliente abituale. In questi giorni, per via dell’estrazione straordinaria che la Sisal fa a Natale e a Pasqua, c’è stata una corsa all’acquisto dei biglietti".

La tabaccheria di Romeo Gambuti ha un palmares di vincite di tutto rispetto: "Negli ultimissimi mesi in cui c’era la lira – spiega Gabriele Gambuti – cinque persone in società hanno giocato un sistema che ha vinto un miliardo e mezzo di vecchie lire al Totogol. Più recenti numerose vincite con il ’5’ del Superenalotto, alcune delle quali tra i 70mila e i 100mila euro". Resta tuttora ignoto il vincitore del biglietto venduto alla tabaccheria Cecchini, dove però segnalano un "fatto anomalo". Ovvero, "nella mattinata – spiega Maurizio Cecchini – si è presentato un signore con il biglietto vincente dei centomila euro di sabato, però non quello che avevamo venduto noi, ma la tabaccheria di Verucchio. Non era un nostro cliente, si è presentato per registrare la vincita". Possibile che il neo ’Paperone’ abbia fatto una scelta più defilata per non essere riconosciuto nella tabaccheria che frequenta abitualmente, a pochi chilometri di distanza. Stesso premio quello assegnato all’edicola Il Passatempo di Borgo Maggiore, sul Titano. Ma qui la vincita è stata collettiva, non di un singolo giocaore: "Hanno giocato un sistema chiamato Merrypassatempo, che aveva ben 172 codici – spiegano da Il Passatempo – in sedici persone, che hanno vinto oltre 6.000 euro a testa". Tutte le vincite ’natalizie’ sono state fatte con il cosiddetto ’quick pick’, una giocata casuale con numeri scelti dalla macchina.