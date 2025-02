Superenalotto, vinti 50mila euro

Sabato la dea bendata si è fermata a Riccione. È qui che un fortunato giocatore ha centrato un cinque al Superenalotto portandosi a casa 50.837,01 euro. La giocata porta con sé il rammarico di non avere centrato anche il sesto numero. L’ultimo ‘6’ è stato centrato il 24 ottobre scorso a Riva del Garda, per una vincita da 89,2 milioni di euro. Il vincitore riccionese ha giocato alla tabaccheria Balacchi di via Toscana 36. L’attività si è fregiata nel marzo scorso del titolo di bottega storica. Aperta nel 1967 da Gianfranco Balacchi assieme alla moglie Franca, oggi è gestita dal figlio Luca.