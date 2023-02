Supereroi dal tetto dell’ospedale La sorpresa per i bambini malati

Quante volte è capitato che a bussare alla finestra fosse Superman? Ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica è successo ieri. Era proprio lì, con il suo vestito e i capelli pettinati, come nei film, a mezz’aria a salutarli. E non era solo. Poco più in là c’era Batman con il suo mantello. E non poteva mancare Spiderman, proprio lui che sui palazzi ci si arrampica grazie alle sue abilità di ragno.

Se i nostri Supereroi non sempre avevano il fisico dei palestrati attori nei film è un dettaglio di second’ordine. Per i bimbi è stata una mattina indimenticabile.

Ieri era la giornata mondiale dedicata al tumore infantile, e Arop Odv, l’associazione che da anni sostiene il reparto di oncoematologia pediatrica, le famiglie e i bambini che vengono seguiti dall’equipe medica guidata da Roberta Pericoli, ha preparato una sorpresa per i piccoli pazienti.

Tutto è partito da un gruppo di persone che per professione fanno l’acrobata. Non si divertono nei circhi, ma lavorano nel campo dell’edilizia, arrivando nei posti più impensabili per eseguire lavorazioni a decine di metri di altezza.

Ieri per una volta hanno messo da parte la divisa da lavoro e indossato quella da Supereroe. Poi sono saliti fin sul tetto dell’ospedale Infermi e in un attimo giù in verticale lungo la parete finestrata fino ad arrivare alle vetrate del reparto che si trova al primo piano, dove si affacciano i bambini. Qualche minuto più tardi i nostri supereroi sono entrati in reparto. Erano tanti. C’erano anche Capitan America e Wonder Woman. Hanno passato la mattinata con i bambini, regalando giocattoli, muovendosi tra le stanze portando doni e una mattinata diversa se non unica. Hanno portato un sorriso a chi combatte giorno dopo giorno, e ai genitori che seguono i propri figli.

"Abbiamo scelto i Supereroi – spiega Roberto Romagnoli di Arop – perché ci insegnano a sognare, ci mostrano la forza che ci aiuta ad affrontare le sfide quotidiane, ci insegnano a credere negli altri e ci dicono che dove ci sono delle difficoltà c’è sempre qualcuno pronto ad aiutarci, ma soprattutto ci regalano emozioni e sorrisi. Ma in fondo i veri super eroi sono tutti quei bimbi, quei genitori e quei parenti che, di fronte alla malattia, trovano quei ‘super poteri’ che sono indispensabili per affrontare queste battaglie per la salute".

Andrea Oliva