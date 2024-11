Superiori: la classifica. L’Einstein primo tra i licei. Malatesta, esame superato

Torna la classifica dei licei e degli istituti tecnici e professionali, stilata da Eduscopio per aiutare i ragazzi a scegliere la scuola superiore a cui iscriversi. Anche quest’anno è possibile consultare l’indagine utile agli studenti. Partendo dai licei la valutazione di Eduscopio si basa sulla media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati delle singole scuole, e sulla base della percentuale di esami superati. Per quanto riguarda i licei scientifici l’Einstein è davanti di poco al Serpieri (indice 75,96 contro 75,81), seguono il Volta-Fellini (74,13) e il Georges Lemaitre (66,41). Nel caso dell’Einstein il 78% dei diplomati supera il primo anno all’università.

Le classifiche cambiano con i vari indirizzi. Per scienze applicate davanti è il Volta-Fellini, seguono Einstein e Serpieri, mentre il Serpieri è l’unico con l’indirizzo sportivo. Nei licei di scienze umane il Giulio Cesare-Valgimigli è primo con 62,27, seguito dalle Maestre Pie a 50,12. Nell’indirizzo economico sociale sempre avanti il Giulio Cesare-Valgimigli rispetto alle Maestre Pie. Un primato mantenuto anche nel linguistico con una valutazione di 60,99 davanti al San Pellegrino (51,02). Per quanto riguarda l’indirizzo tecnico-economico nell’ottica di un percorso universitario, davanti a tutti c’è il Gobetti De Gasperi con 67,72 di valutazione. Il Valturio si ferma al 60,7, comunque davanti al Marco Polo (60,11) e all’Einaudi Molari (53,86). Se invece si pensa all’indirizzo tecnico-tecnologico pensando all’università, davanti c’è il Belluzzi Da Vinci con 53,27. Più distaccato a 47,83 c’è il Gobetti De Gasperi.

L’analisi cambia se ci si sposta verso gli istituti tecnici e professionali nell’ottica di trovare un lavoro dopo la maturità. Eduscopio prende in considerazione la percentuale di ex studenti che riescono a trovare lavoro entro i due anni dalla maturità. Per l’indirizzo tecnico-economico è in testa il Valturio con 69,35, seguono Marco Polo, Einaudi Molari e Gobetti De Gasperi. Nell’Indirizzo tecnico-tecnologico davanti è invece il Gobetti De Gasperi, mentre segue il Belluzzi Da Vinci. Ed eccoci agli istituti professionali. In questo caso è il Malatesta di Rimini a essere davanti. Chi esce dall’istituto alberghiero firma il primo contrattto entro 133 giorni. Il 72% trova lavoro nei primi due anni. Seguono il Savioli, Gobetti De Gasperi, Leon Battista Alberti ed Einaudi Molari. Per l’indirizzo industria-artigianato infine il Gobetti De Gasperi è davanti al Leon Battista Alberti.

a.ol.